İŞ KADINLARINDAN DİYARBAKIR'DA 1'İNCİ ÇOCUK FESTİVALİ

DİYARBAKIR (DHA) - EMEL Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı'na (EUAVAKFI) üye iş kadınları tarafından düzenlenen, kırsal kesimlerde yaşayan çocuklar için geleneksel hale getirilmesi düşünülen çocuk festivalinin ilki Diyarbakır'da yapıldı. Çınar ilçesine bağlı kırsal Yarımkaş Mahallesi'ndeki festival kapsamında mahalledeki okulun bahçesine şişme oyun parkı kuruldu, çocuklara kukla gösterisi ve illüzyon gösterileri sunuldu, çeşitli hediyeler verildi. Vakfın yönetim kurulu başkanı Emel Uslu Atik, Diyarbakır'da bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu festivali her yıl genişleterek tekrar tekrar yapmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 20 yıldır doğuda kadın ve çocuklarla ilgili projeler yürütüyoruz. 1 yıldır bir vakıf kurduk. Amacımız yaptığımız işleri daha kurumsal devam ettirmekti. Bu kurumsal çatı altındaki ilk etkinliğimizdir. Amacımız çocukları mutlu etmek. Yaptığımız projelerde aslında bir fizibilite çalışması yapıyoruz. Orada ihtiyacı olan yöreye göre eğitimlerimizi veriyoruz. Mardin, Şanlıurfa gibi birçok ili gezeceğiz. Nerenin altyapısı buna müsaitse, müsait olmayan yerleri de uygun hale getireceğiz. Bu şekilde festivalimizi büyüterek devam edeceğiz."

Yarımkaş Mahalle Muhtarı Mehmet Sait Gülçer de güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "En azından bu köyde çocukları sevindirdiler. Bu çocuklarımızın çoğu gerçekten şimdiye kadar böyle bir etkinlik görmemişlerdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum? dedi.

Çocuklar da çok eğlendiklerini ifade ederek, festivali düzenleyenlere teşekkür etti.