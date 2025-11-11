İş İnsanı Uğur Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan iş insanı Uğur Selvi (44), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanı Uğur Selvi'den bir süre haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Bodrum katta açık olan pencereden eve giren arkadaşları, Selvi'yi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan Uğur Selvi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uğur Selvi'nin cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Keşan'a getirildi. Selvi ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Uğur Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş insanları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selvi, ikindi vakti Çamlıkent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.