Haberler

İş İnsanı Uğur Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş İnsanı Uğur Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan iş insanı Uğur Selvi'nin cenazesi, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla defnedildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan iş insanı Uğur Selvi (44), toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanı Uğur Selvi'den bir süre haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Bodrum katta açık olan pencereden eve giren arkadaşları, Selvi'yi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan Uğur Selvi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uğur Selvi'nin cenazesi, Edirne Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Keşan'a getirildi. Selvi ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Uğur Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş insanları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Selvi, ikindi vakti Çamlıkent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu: Senin mayan bozuk

Kız arkadaşı tarafından aldatılan gencin kaydı olay oldu
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.