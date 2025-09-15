İş İnsanı Mehmet Bozkuş'tan Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Diyarbakır'da iş insanı Mehmet Bozkuş, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.

Bozkuş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte farklı okullarda eğitim gören 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını belirtti.

Bozkuş, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da elimizden geldiğince vatandaşlara destek vermeye ve öğrencileri sevindirmeye çalışıyoruz. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."