İş İnsanı Mehmet Bozkuş'tan Öğrencilere Kırtasiye Desteği
Diyarbakır'da iş insanı Mehmet Bozkuş, ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Bozkuş, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere destek vermeye devam ettiklerini belirtti.
Bozkuş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte farklı okullarda eğitim gören 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını belirtti.
Bozkuş, şunları kaydetti:
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da elimizden geldiğince vatandaşlara destek vermeye ve öğrencileri sevindirmeye çalışıyoruz. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel