İş insanı İsmet Acar, TSK Dayanışma Vakfına 12 daire bağışladı

İş insanı İsmet Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Dayanışma Vakfına 12 daire bağışladı.

1. Ordu Komutanlığı Selimiye Kışlası'nın Şeref Salonu'nda düzenlenen bağış törenine, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, iş insanı İsmet Acar, TSK Dayanışma Vakfı Müdürü emekli Tuğgeneral Oktay Ağbuga katıldı.

Törende, Ağbuga tarafından iş insanı Acar'a plaket takdim edildi.

Burada konuşan Ağbuga, İsmet Acar'ın, TSK Dayanışma Vakfı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit düşmesi, vefat etmesi ya da gazi-malul olması durumunda ailelerine bağışlanmak üzere 12 daire bağışladığını belirtti.

Ağbuga, "İsmet Acar Bey'in yapmış olduğu bağış, şu ana kadar hayattayken yapılmış en büyük bağıştır. Kendisine minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. İsmet Bey'e 'İyi ki varsınız.' diyoruz. Sizin gibi vatanını seven, Atatürk sevgisiyle donanmış, 'Vatan mevzubahisse gerisi teferruattır.' anlayışını yaşam düsturu haline getiren birini tanımaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Oktay Ağbuga, diğer vatandaşların da İsmet Acar'ın bu örnek davranışını takip etmeleri temennisinde bulundu.

İş insanı İsmet Acar ise görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım. Bu anlayışla, inançla bu görevleri yerine getirdim. Ekonomik imkanı olan tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olması çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
