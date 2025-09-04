İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedeni Denizden Çıkarıldı

1) TCG ALEMDAR DA HALİT YUKAY İÇİN BÖLGEDE; CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARILDI (2)

CENAZE ÇIKARILDI

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43), 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra bugün bulunduğu yerden TCG Alemdar'daki dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

ASANSÖR SİSTEMİ KULLANILDI

Denizaltında insansız su altı robotu (ROV) ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personeli, asansör sistemiyle denizin dibine indi. 68 metre derinlikten özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, Bandırma Limanı'na getirildi.

OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla hayatını kaybettiği değerlendirilen Yukay'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.