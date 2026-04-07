İş arkadaşına tokat attığı gerekçesiyle para cezası çarptırılan sanık hakime hakaret etti

Güncelleme:
KAYSERİ'de iş arkadaşı D.U.'ya tokat attığı gerekçesiyle 'yaralama' suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırılan A.Y. isimli kadın, duruşma sonrası kararı veren hakime hakaret etti.

KAYSERİ'de iş arkadaşı D.U.'ya tokat attığı gerekçesiyle 'yaralama' suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırılan A.Y. isimli kadın, duruşma sonrası kararı veren hakime hakaret etti. Hakim, sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kentte, bir iş yerinde çalışan D.U. ile A.Y. isimli kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, A.Y., iş arkadaşı D.U.'ya tokat attı. D.U.'nun şikayeti sonrası A.Y. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak 'yaralama' suçundan dava açıldı. 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.Y. hazır bulundu. Sanık savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek, "O da benim boğazımı sıktı. Ama kameralar o anı çekmemiş" dedi.

Mahkeme hakimi, sanık A.Y.'yi, 'yaralama' suçundan 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Karar sonrası A.Y., duruşma salonundan çıkarken, mahkeme hakimine yönelik hakaret etti. Hakim, sanık hakkında 'Hakaret' suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. A.Y., işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
10 kişiyle tam 4 gol! Hatayspor, 1. Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

10 kişiyle rakibini gole boğdular