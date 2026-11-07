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IRNA'ya göre Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu

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İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı; patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda iki patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'nda iki patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin adanın iç kesimleri ile doğusundan geldiği belirtildi.

Öte yandan, yarı resmi Fars Haber Ajansı da Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Cask kentinde patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Patlamaların kaynağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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