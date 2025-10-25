İrlanda Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Sona Erdi

İrlanda halkının, 10'uncu cumhurbaşkanını belirlemek için 5 bin 500 noktada sandık başına gittiği seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanını belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy kullanma işleminde sandıklar, 22.00'de (TSİ 00.00) kapandı.

Sol ve İrlanda'nın birliğini savunanların adayı Catherine Connolly ile koalisyon ortağı Fine Gael'in adayı Heather Humphreys'in yarıştığı seçimde katılım ise çoğu yerde yüzde 50'lerin üzerine dahi çıkmadı.

Kayıtlı 3,6 milyon seçmenin bulunduğu İrlanda'da saat 20.00 (TSİ 22.00) itibarıyla açıklanan katılım oranlarına göre başkent Dublin'de seçmenlerin yaklaşık yüzde 40'ı, Cork'ta ise yüzde 30'u oy kullandı.

Bazı küçük yerleşim birimlerinde katılım yüzde 20'nin üzerine çıkmadı.

Anketlerde rakibinin yaklaşık 2 katı oy alacağı tahmin edilen Connolly, bisikletle geldiği Galway'deki bir okulda oyunu kullandı.

Protestan olması ve İngiliz yanlısı geçmişi nedeniyle dezavantajlı görünen Humphreys ise oyunu Monaghan'da kullandı.

Humphreys'in pusulasını, sandığa torunu Charlotte attı.

Yeni cumhurbaşkanı 11 Kasım'da görevi devralacak

Ülkedeki 5 bin 500 oy kullanma merkezinde adaylardan birine ya da aday isminin yanına 1 ya da 2 rakamları koyarak iki adaya oy verilen seçimde sayım işlemi ise bugün başlayacak.

Sabah yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başlayacak oy sayma işlemi sonucunda kazanan aday, 11 Kasım'da ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı olarak görevi devralacak.

Kazanan aday, aynı zamanda ülkenin üçüncü kadın cumhurbaşkanı da olacak.

Kiracısından fazla para alan adayın adı da pusulada

'Birleşik İrlanda" fikrinin sembol partisi Sinn Fein'in de aralarında bulunduğu 7 parti ile bağımsızların desteğini alan Connolly, adadaki iki İrlanda'nın birleşmesi için yürüteceği çalışmaların yanı sıra konut ve refah konularında yapacaklarını sıralayarak seçmenden oy istemişti.

Humphreys ise kampanyasının merkezine ülke içi birlik, toplulukların güçlendirilmesi ve fırsatların yaratılmasını yerleştirmişti.

Başbakan Micheal Martin'in adayı Jim Gavin ise geçmişte bir kiracısından aldığı fazla paranın ortaya çıkması üzerine adaylıktan çekilmiş ancak adayların kesinleştiği tarihten sonra bu kararı aldığı için isminin pusulada yer almaya devam edeceği açıklanmıştı.