İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'den Gazze İçin BM Gücü Oluşturma Çağrısı

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul komitesinin belli bir oranının desteklemesi halinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'ye insani erişimi garanti altına almak için bir gücün oluşturulmasını talep edebileceğini bildirdi.

Higgins, 2011'den bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılmaya hazırlanırken RTE Radio 1'e yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlara ilişkin dünya tarihindeki "trajik bir dönem" olduğunu dile getirdi.

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "hesap vermezlik alanında" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz hesap vermezlik alanındayız. Olağanüstü bir andayız. (İsrail) kabinesinin üç üyesi açıkça yasa dışılıkla ilgileniyor ancak uluslararası hukuktan endişe duymuyorlar. Önerilen diğer şey ise Batı Şeria ile Gazze arasındaki bağın koparılmasıdır. Hesap vermezlik alanı demokrasiye yönelik en tehlikeli tehdittir."

Teknolojinin de bu sürecin parçası olduğuna işaret eden Higgins, "Tehdidin arkasında duran şey teknolojinin hesap vermez rolüdür. Yani insanlığın temel ayrımını dikkate almadan silahlanma yarışına yükselebileceğiniz fikri. Gazze'de yaşanan soykırımı, uzun zamandır ihmal edilen siyasi meselelere karşı dikkat dağıtıcı olarak kullanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Higgins, Gazze'ye insani erişimi garanti altına almak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bence asıl önemli olan şey, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun öneminin küresel ölçekte yeniden teyit edilmesidir. Son zamanlarda BM Şartı'nda Yedinci Bölüm adı verilen bir mekanizmanın bulunduğundan bahsediyordum. Genel Kurul komitesinin belli bir oranının desteklemesi halinde Güvenlik Konseyi veto kullanarak bunu engellese bile Genel Sekreter (Guterres) insani erişimi garanti altına almak üzere bir gücün oluşturulmasını talep edebilir."