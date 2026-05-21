Haberler

İrlanda Başbakanı Martin, aktivistlere yönelik kötü muamelenin AB Zirvesi'nde görüşülmesini istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması gerektiğini belirterek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele konusunun AB Zirvesi'nde ele alınmasını talep etti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması gerektiğini belirterek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelenin AB Zirvesi'nde ele alınmasını istedi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya bir mektup yazan Martin, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik kötü muamelesinin 18-19 Haziran'daki AB Zirvesi'nin gündemine alınması talebini iletti.

Martin, filodaki aktivistlerin uluslararası sularda hukuka aykırı olarak alıkonulması nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması çağrısında da bulundu.

İsrail'le ilişkilerin "Her şey normalmiş gibi" sürdürülemeyeceğinin altını çizen Martin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in filodaki aktivistlere yönelik hareketlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Martin, İsrail'in uluslararası normlara yönelik kayıtsızlığının arttığını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkese rağmen hala insani şartların kötü olduğunu ve ölümlerin sürdüğünü de hatırlatan Martin, İsrail'in iki devletli çözümü zedeleyecek adımlarına da devam ettiğine dikkati çekti.

Martin, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasası, Kudüs'teki Hristiyan topluma yönelik baskıları ve Lübnan'daki saldırılarının AB'nin temel değer ve prensiplerine aykırı olduğuna da işaret etti.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum