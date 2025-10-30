Haberler

İrlanda Başbakanı Martin'den Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Güncelleme:
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, 46'sı çocuk olmak üzere 100'den fazla ölüme neden olan olayları şiddetle protesto etti. Martin, tarafları ateşkes ve insani yardım konusunda anlaşmalara uymaya çağırdı.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "46'sı çocuk olmak üzere 100'den fazla ölüme sebep olan Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Martin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'nin Beyt Lahiya bölgesini bombalamasına tepki gösterdi.

Martin, çocukların da aralarında bulunduğu sivil can kayıplarının şok edici boyutta olduğuna işaret ederek, "Uluslararası hukuka saygı duyulmalı. Tüm taraflar sözlerinin arkasında durmalı ve anlaşmanın diğer aşamalarının uygulanmasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
