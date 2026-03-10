AYM Başkan Vekilliğine İrfan Fidan seçildi

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkan Vekilliğine, Genel Kurul'da yapılan oylamayla üye İrfan Fidan seçildi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre; Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146'ncı maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca bugün Genel Kurul'da seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine üye İrfan Fidan seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı