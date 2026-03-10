Haberler

AYM Başkan Vekilliğine İrfan Fidan seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İrfan Fidan Başkan Vekili olarak seçildi. Görev süresi dolan Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın yerine yapılan bu seçim, Anayasa Mahkemesi'nin 146. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkan Vekilliğine, Genel Kurul'da yapılan oylamayla üye İrfan Fidan seçildi.

AYM'den yapılan açıklamaya göre; Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin 23 Mart'ta sona erecek olması nedeniyle Anayasa'nın 146'ncı maddesi ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca bugün Genel Kurul'da seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilliğine üye İrfan Fidan seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da 16 yaşındaki genç, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Aksaray'da 16 yaşındaki genç, akranı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aksaray'da akran dehşeti! Ölen de öldüren de 16 yaşında
Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın

Bölge ateş çemberi altındayken onun yaptığına bakın
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı

ABD'nin saldırı mesajına Arakçi'den sürpriz teşekkür