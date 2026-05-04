İranlı komisyondan BAE saldırıları için 'sahte bayrak' iddiası

Güncelleme:
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, BAE'ye yönelik saldırılar sonrası sosyal medyada 'sahte bayrak' paylaşımı yaptı. BAE saldırılardan İran'ı sorumlu tutarken, Azizi detay vermedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılar sonrası "sahte bayrak" paylaşımı yaptı.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "sahte bayrak" ifadesini kullandı.

Azizi'nin söz konusu açıklamayı, BAE'ye yönelik saldırılar sonrası yapması dikkati çekti.

BAE, füze ve İHA saldırıları nedeniyle İran'ı suçlarken, Azizi yaptığı "sahte bayrak" paylaşımıyla hangi saldırıyı kastettiğine ilişkin ise detay vermedi.

BAE, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 insansız hava aracına (İHA) hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Fuceyra Emirliği'ndeki petrol bölgesinin hedef alınması

Fuceyra Emirliği, İran kaynaklı İHA saldırısıyla hedef alınan Fuceyra Petrol Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktığı ve Hindistan uyruklu 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
