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Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı

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Kars'ta durdurulan bir otobüste yakalanan İran uyruklu şüphelinin mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde 571,91 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Cerrahi müdahaleyle çıkarılan uyuşturucuların ardından zanlı tutuklandı.

Kars'ta mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ekipleri, İran uyruklu bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Burada 29 yaşındaki şüpheli Rouya Hajıhassanı'nın üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 76 parça halinde toplam 571, 91 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen Rouya Hajıhassanı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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