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İranlı Mahsa Emini'nin ölümü, Erbil'de protesto edildi

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GÖRÜNTÜ DÖKMÜ: İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericilerden detaylar Gösteride açıklama yapan konuşmacılardan detaylar Irak'ın Erbil kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan bir grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı"...

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

İranlı Mahsa Emini'nin ölümünü protesto eden göstericilerden detaylar

Gösteride açıklama yapan konuşmacılardan detaylar Irak'ın Erbil kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan bir grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti.

Kaynak: AA / Karzan Muhammed - Güncel

Mahsa Emini Erbil Irak Güncel Haberler

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