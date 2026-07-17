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İran'dan "Hürmüz'de sükunet sağlanana kadar ABD hedeflerine saldırıların süreceği" mesajı

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İran Devrim Muhafızları Komutanı Mecid Musevi, güney kıyıları ve Hürmüz Boğazı'na huzur dönene kadar ABD hedeflerine yönelik etkili atışların devam edeceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "Etkili ve hedefli atışlarımız, güney kıyıları ile Hürmüz Boğazı'na huzur geri dönene kadar devam edecek." dedi.

Musevi, İran'ın ABD hedeflerine yönelik saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

İran'ın her karış toprağını vatanın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Musevi, şu ifadeleri kullandı:

"Tahran'dan en güneye kadar tüm bölge İran için tek parçadır. Etkili ve hedefli atışlarımız, güney kıyıları ile Hürmüz Boğazı'na huzur geri dönene kadar, İran'ın tamamından düşmana yönelik olarak devam edecek."

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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