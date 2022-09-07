İranlı 7 yaşındaki sürücünün hayali Michael Schumacher gibi F1 şampiyonu olmak

İran'ın en genç sürücüsü unvanına sahip 7 yaşındaki Reha Kurbani, bir gün dünyaca ünlü Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher gibi şampiyon olmayı hayal ediyor.

İran'ın en genç sürücüsü unvanına sahip 7 yaşındaki Reha Kurbani, bir gün dünyaca ünlü Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher gibi şampiyon olmayı hayal ediyor.

Tahran'da trafiğe kapalı özel alanda uzaktan bakıldığında kendi kendine gittiği izlenimi veren aracın direksiyonunda beyaz kaskıyla 7 yaşındaki bir kızı görmek, insanda önce şaşkınlık sonra da hayranlık uyandırıyor.

Ayakları gaz, fren ve debriyaja yetişmediği için tahtadan yapılan aparatlarla aracın kontrolünü sağlayan, direksiyonun arkasında sadece başı görünen küçük sürücü, aldığı ileri sürüş teknikleri dersleri sayesinde her geçen gün profesyonel sürücülüğe bir adım daha yaklaşıyor.

"Hayallerimin peşinden koşmayı asla bırakmayacağım"

İranlı küçük Reha, AA muhabirine, büyük hayallerini anlattı.

Arabaları çok sevdiğini, bir gün babasından kendisine araba kullanmayı öğretmesini istediğini ve babasının tüm riskleri göze alarak ona sürücülük eğitimi vermeyi kabul ettiğini söyleyen küçük kız, bu serüvenin böylece başladığını dile getirdi.

Reha, hayalinin bir gün dünyaca ünlü F1 pilotu Michael Schumacher gibi iyi bir sürücü ve şampiyon olmak olduğunu belirterek, "Hayallerimin peşinden koşmayı asla bırakmayacağım." dedi.

İranlı küçük kız, şimdi kullandığı eski arabanın yerine bir BMW satın almak için Almanya'ya gitmek istediklerini sözlerine ekledi.

"Şimdi bir eğitmenle çalışıyor ve asla pistten dışarı çıkmıyor"

Kızına araba sürmenin yanı sıra drift ve akrobasi dersleri de veren baba Muhsin Kurbani, ondaki bu ilgi ve öğrenme isteği karşısında kayıtsız. kalamadığını ve kızına her türlü desteği verdiğini ifade etti.

Kurbani, kızının 1-2 yaşından beri araba kullanırken kucağına oturmayı sevdiğini belirterek, "Bir süre sonra direksiyonu tutmayı ve pedalları kontrol etmeyi istediğinde yaklaşık 4 buçuk yaşındaydı." diye konuştu.

Sürüş dersleri verirken gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmediğini vurgulayan Kurbani, "Tabii ki bunu trafiğe kapalı özel pistte yapardık. Bir gün direksiyona tek başına oturmak istedi ve ben onun videosunu çekecektim. Pistte başka araba yoktu ama yine de çok korkmuştum." dedi.

Kurbani, kızının araba sürerken çok mutlu olduğuna işaret ederek, "Çocuğumun araba kullanma konusunda büyük bir yeteneği olduğunu fark ettim ve ona 6 yaşından beri bir eğitmen tuttum. Şimdi bir eğitmenle çalışıyor ve asla pistten dışarı çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

"Reha gibi yetenekler göz ardı edilmemeli"

İranlı ileri sürüş teknikleri eğitmeni Ali Lam, bir yıllık eğitim sürecinde Reha'nın çok geliştiğini belirtti.

Lam, "Daha ilk gün arabayı hareket ettirip park etmeyi başardı, şimdi ise profesyonel araba yarışlarındaki hareketleri yapıyor. En önemli özelliği korkusuzluğu." dedi.

Bu yaştaki çocukların araba kullanmasını teşvik etmek gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Lam, ancak Reha gibi yeteneklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Lam, öğrencisinin daha iyi ilerlemesi hatta dünya şampiyonalarına katılabilmesi için ailesinden kartingde çalışmasına izin vermelerini istediğini de sözlerine ekledi.