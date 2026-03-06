Haberler

İran yönetimine muhalif İKDP'nin Erbil'deki kampına füze ve İHA saldırısı düzenlendiği bildirildi

İran'da faaliyet yürüten Kürt muhalefet grubu İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi kampının kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırı bir dizi İHA ve füzeyle gerçekleştirildi.

Saat 15.30 civarı düzenlendiği belirtilen saldırıda 4 füze ve 2 kamikaze İHA kullanıldığı aktarıldı.

Daha önce ailelerin kaldığı açıklanan kampta can ya da mal kaybına yönelik bilgi paylaşılmadı.

Aynı kampa dün akşam saatlerinde de saldırı düzenlenmiş, hasar meydana geldiği bildirilmişti.






