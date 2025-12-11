İran'da Yerli Üretim Elektronik Harp Sistemi Sayyad-4 Tanıtıldı
İran, kadın uzmanlar tarafından geliştirilen yerli elektronik harp sistemi Sayyad-4'ü tanıttı. Sistem, düşman navigasyon sistemlerini bozabilme yeteneğine sahip.
TAHRAN, 11 Aralık (Xinhua) -- İran, Sayyad-4 adlı yerli üretim elektronik harp sistemini tanıttı.
İran'ın devlete ait IRIB Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre sistem, başkent Tahran'da İranlı kadınların savunma sektöründeki başarılarının sergilendiği fuarda İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin katılımıyla tanıtıldı.
Düşman navigasyon sistemlerini bozabilen sistemin, tamamen yerli savunma sektörlerindeki İranlı kadın uzmanlar tarafından tasarlanıp üretildiği bildirildi.
Güvenlik gerekçeleri nedeniyle sistemle ilgili ayrıntılara yer vermeyen ajans, Sayyad-4'ün yalnızca temsili görüntülerini paylaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel