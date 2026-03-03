Haberler

İran'da Yeni Dini Liderin Kısa Sürede Seçileceği Bildirildi

Güncelleme:
İran'ın Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Moalemi, Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi sonrası yeni liderin kısa sürede belirleneceğini açıkladı. Moalemi, seçim sürecinin hızlı gelişeceğini ve Meclis'in, Hamaney’e benzer niteliklere sahip bir ismi seçeceğini vurguladı.

(ANKARA) - İran'ın Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Moalemi, ABD ve İsrail'in hava saldırılarında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni liderin kısa sürede belirleneceğini açıkladı.

Ali Moalemi, yaptığı açıklamada, yeni dini liderin seçiminin uzun sürmeyeceğini belirterek, Uzmanlar Meclisi üyelerinin bir sonraki lideri dini kriterler ve kendi takdirleri doğrultusunda, bireysel tercihler ya da siyasi fraksiyonları dikkate almaksızın seçeceklerine dair yeminli olduklarını ifade etti.

Kamuoyunda endişeye gerek olmadığını kaydeden Moalemi, Meclis'in Hamaney'e benzer niteliklere sahip bir ismi lider olarak belirleyeceğini söyledi.

