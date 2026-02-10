İran Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri, Umman Sultanı'yla görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi,

İran basınında yer alan haberlere göre, Laricani, Başkent Muskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin gelişmeler ele alınırken, bölgesel güvenliğin tesis edilebilmesi için müzakere masasının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Laricani, Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştükten sonra Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Laricani sabah saatlerinde, Umman Sultanlık Ofisi Bakanı Sultan bin Muhammed en-Numani ile görüşmüştü.