Haberler

İran ve Umman dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı meselesini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi, Hürmüz Boğazı'nın güvenli geçişi ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslar çerçevesinde Umman'da bulunan Erakçi, başkent Maskat'ta mevkidaşı Busaidi ile bir araya geldi.

İran ve Umman dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Tahran-Maskat arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

Erakçi ile Busaidi, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının 5. Maddesi uyarınca gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişi için uygun mekanizmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, ülkesinin, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için diplomasiyi kullanma konusundaki tutumunu yineleyerek, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunda iyileşme görüleceğini umduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
İş insanı İsmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü iş insanının cenaze törenine katıldı
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı

Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı