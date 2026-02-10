Laricani ile Umman Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinde dikkat çeken mektup detayı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile 6 Şubat'taki müzakerelere aracılık eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi görüşmesindeki mektup detayı dikkati çekti.

Laricani, Umman'a yaptığı ziyaret kapsamında başkent Maskat'ta Busaidi ile bir araya geldi.

İran basını, görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun da görüşüldüğünü aktarırken, taraflardan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Laricani'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Busaidi ile yapılan görüşme sırasında oturdukları koltuk üzerinde naylon bir dosya içerisindeki mektup dikkati çekti.

Uluslararası basın, Laricani'nin Maskat ziyaretinde İran'ın nükleer müzakerelere ilişkin mesajını ilettiğini yazsa da Tahran'dan henüz bu konuda resmi bir değerlendirme gelmedi.

Laricani, ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Sultanlık Ofisi Bakanı Sultan bin Muhammed en-Numani ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.

Laricani'nin Umman ziyaretinin ardından Katar'a geçmesi bekleniyor

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.