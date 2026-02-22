İran Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile ABD müzakereleri hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Cenevre'deki İran-ABD müzakere sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Erakçi ve Grossi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, müzakere sürecinin ilerletilmesi ve kalıcı bir uzlaşıya varılması amacıyla yapıcı yaklaşımların ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine vurgu yaptı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 18 Şubatta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.