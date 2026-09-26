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İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları New York'ta bölgesel güvenliği görüştü

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İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, ABD-İsrail ile İran arasındaki askeri gerilim ve bölgesel güvenlik meselelerini New York'ta görüştü. Görüşmede Erakçi, ABD ve İsrail'in son 7 ayda İran'a saldırmak için bölgedeki bazı ülkelerin topraklarını kullandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD- İsrail ile İran arasındaki askeri gerilim ve bölgesel güvenlik meseleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Bin Ferhan Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede Tahran ve Riyad arasındaki ikili ilişkiler ile ortak çıkar alanlarına giren konuları geliştirme yönündeki karşılıklı çabaların önemi vurgulandı.

İran'ın bölge ülkeleri arasındaki etkileşime dayalı güvenlik mekanizmaları alanında ilişkileri güçlendirme kararlılığına değinen Erakçi, ABD ve İsrail'in son 7 ayda İran'a saldırmak için bölgedeki bazı ülkelerin topraklarını kullandığını, söz konusu tarafların bölgesel güvenliği tesis etme konusunda işbirliği yapacağını umut ettiğini söyledi.

Erakçi, Suudi mevkidaşına İran ve Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli denizcilik rotaları konusunda varılan mutabakat hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
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