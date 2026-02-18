Haberler

İran ve Rusya, Umman Denizi'nde Ortak Tatbikat Düzenleyecek

Güncelleme:
İran medyasında yer alan bilgiye göre, İran ve Rusya yarın Umman Denizi’nde deniz tatbikatı gerçekleştirecek.

İran devletine bağlı öğrenci haber ajansı ISNA'nın söz konusu tatbikatın sözcüsü olduğunu belirttiği Tuğamiral Hasan Maksudlu'dan aktardığı bilgiye göre, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya'nın ortak deniz tatbikatı yarın Umman Denizi'nde ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde yapılacak.

Maksudlu, tatbikatın amacının "deniz güvenliğini güçlendirmek ve iki ülkenin donanmaları arasındaki ilişkileri derinleştirmek" olduğunu söyledi.

Bölgede ABD deniz güçleri konuşlanmasını sürdürürken İran Devrim Muhafızları Ordusu da pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlatmıştı.

