İran ve Pakistan dışişleri bakanları telefon görüşmesinde ateşkes ve bölgesel konuları ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington ile Tahran arasındaki geçici ateşkes ve bölgesel konuları ele aldı. İki bakan, savaşı sona erdirme ve bölgede barış tesis etme konusunda işbirliği yapma kararı aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin dün telefonla görüştüğü Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar'la, Washington ile Tahran arasında yapılan geçici ateşkes ve bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde dün gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Bölgesel gelişmeler ve ateşkesle ilgili konuların ele alındığı konuşmada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın ülkesinin savaşı sona erdirme ve bölgede barışı tesis etme yönündeki çabalarını anlatarak bu konudaki istişareleri sürdürmeye hazır olduklarını belirttiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Pakistan'ın ateşkes ve savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerdeki arabuluculuk çabalarına teşekkür ederek, İran'ın savaşı bitirmeye yönelik diplomatik sürece katılımındaki yaklaşımını anlattı.

Son bir yılın olumsuz tecrübelerine ve ABD'nin tekrar eden ihlallerine değinen Erakçi, müzakereler sırasında İran'a yönelik askeri saldırılar ile son dönemde ateşkes ihlalleri, limanlar ve İran gemilerine yönelik tehditler, makul olmayan talepler ve çelişkili tutumların ABD'nin kötü niyetini ve diplomasiye ciddi yaklaşmadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

İran ve Pakistan dışişleri bakanlarının, bölgesel barış ve güvenliğin korunması yönündeki ortak hedef doğrultusunda istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
