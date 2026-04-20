İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD'nin tehditleri diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğratıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ABD'nin ateşkes ihlallerini eleştirdi ve diplomatik sürecin olumsuz etkilendiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve ABD'nin tehditlerinin diplomatik süreci sekteye uğrattığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinde dün gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Buna göre Erakçi, Pakistan'ın ateşkes rolü için teşekkür ederken, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve "ABD'nin tehditlerinin diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğrattığını" vurguladı. Erakçi ayrıca, ülkesinin konunun tüm boyutlarını dikkate alarak sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyledi.

İki bakan görüşmede, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü

Özgür Özel'in dili sürçtü: Filistinli bebek demek isterken...
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
ABD'li kaleci Klinsmann'ın boynu kırıldı

Boynu kırıldı!
HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

14 hakim ve savcının görev yeri değişti
Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru

Paket değil, dehşet saçtı! Motokuryeden kurşun yağmuru

Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Efsanevi ismi karşısında görür görmez saygısından ayağa kalktı