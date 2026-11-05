İran ve Pakistan dışişleri bakanları bölgesel gelişmeleri telefonla görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, bölgesel gelişmeleri ve diplomatik girişimlerin seyrini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin siyasi istişareler kapsamında Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve diplomatik girişimlerin seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da bölgesel gelişmeler ve diplomatik girişimleri görüşmüştü.

Kaynak: AA