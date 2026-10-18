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İran ve Pakistan dışişleri bakanları Batı Asya'da gerilimin azaltılmasını görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Batı Asya'da gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacak diplomatik süreçler ele alındı.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ile Batı Asya'da gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacak diplomatik süreçler ele alındı.

Kaynak: AA
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