İran ve Lübnan meclis başkanları Lübnan'daki savaşı ve İsrail'in çekilmesini görüştü

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnanlı mevkidaşı Nebih Berri, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel konuları değerlendirdi.

İran devlet televizyonuna göre, görüşmede Kalibaf, ülkesinin müzakere sürecindeki talep ve şartlarının takibinde Lübnan konusuna özel bir önem atfettiğini belirtti.

Lübnan'daki savaşın sona ermesinin ve ülkenin toprakları üzerindeki egemenliğini tam anlamıyla sağlamasının bölgeye huzur gelmesi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kalibaf, bu koşullar yerine getirilmeden bölgede istikrarın sağlanamayacağını kaydetti.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ise görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararına atıfta bulunarak, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA