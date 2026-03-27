İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Irak Cumhurbaşkanı Reşid "bölgesel gelişmeleri" görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından ortaya çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ikili ilişkileri ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ile Reşid telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Ülkesinin, ABD ve İsrail saldırılarına karşı verdiği mücadeleye dikkati çeken Pezeşkiyan, "İran'ın kararlılığı, her türlü saldırıya karşı meşru ve güçlü savunmasını sürdürmektir." dedi.

Pezeşkiyan, ABD'nin bölge ülkelerindeki üslerini hedef almayı, İran'ın "meşru savunma hakkı" şeklinde nitelendirerek, ABD ve İsrail'in "terörist grupları donatarak ve kullanarak, Müslüman ülkeler arasında bölünme ve fitne çıkarmayı ve komşu toprakları İran'ı işgal etmek için kullanmayı amaçlayan komplolarına karşı uyanık ve dikkatli olunması" çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in, "Irak askeri ve güvenlik güçlerinin merkezlerine" yönelik saldırılarını kınayan Pezeşkiyan, İran'ın Irak ile daha fazla etkileşim ve işbirliğine hazır olduğunu ve uygun bir fırsatta Iraklı mevkidaşının Tahran'ı ziyaretini memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid de ABD ve İsrail'in İran'a yönelik "saldırgan eylemlerini şiddetle kınadı" ve Irak'ın bu eylemlere karşı İran ulusal direnişiyle dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı "bölgedeki tüm Müslüman ülkelere karşı bir eylem" olarak değerlendiren Reşid, Irak'ın bu savaşa karşı olduğunu, üçüncü tarafların Irak topraklarını İran'ı işgal etmek için kullanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
