İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Iraklı mevkidaşıyla İran-ABD nükleer müzakereleri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde İran-ABD nükleer müzakereleri ve bölgesel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'ın ABD ile sürdürdüğü nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki Bakan, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erakçi, Iraklı mevkidaşına İran-ABD nükleer görüşmelerindeki ilerleme hakkında bilgi verdi.

İki Bakan, bölgesel barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleri arasında yakın istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

