İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Fransız mevkidaşı Barrot İran'a yönelik saldırılar hakkında görüştü

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile yaptığı görüşmede, İran'a yönelik saldırıların insani boyutuna dikkat çekerken, Avrupa ülkelerinin ekonomik sonuçlara odaklandığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından yapılan paylaşıma göre, Erakçi ile Barrot telefonda görüştü.

Görüşmede Erakçi Fransız mevkidaşına, bazı Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının ekonomik sonuçlarına odaklandığı ancak saldırıların insani boyutu karşısında sessiz kaldıkları eleştirisini iletti.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarının ABD ile İsrail'den kaynaklandığını belirten Erakçi, "Hürmüz Boğazı İran'a yönelik saldırılara taraf olan ülkelerin gemilerine kapatılmıştır ve bu karar uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde alınmıştır." dedi.

Erakçi ayrıca, savaşa taraf olmayan ülkelerin gemilerinin İran makamları ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçebildiğine dikkati çekti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ise, ülkesinin İran'a yönelik saldırılara karşı olduğunu belirterek, bölgesel istikrar için diplomatik girişimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
