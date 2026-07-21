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İran ve Fransa dışişleri bakanları, Tahran'da Fransız diplomatların gözaltına alınmasını görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Tahran'da iki Fransız diplomatın gözaltına alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası son gelişmelerin yanı sıra Tahran'da iki Fransız diplomatın gözaltına alınması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Barrot telefonda görüştü.

Açıklamada, Erakçi ile Barrot'un, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası son gelişmeleri görüştüğü kaydedildi.

Erakçi, Fransa'nın, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına sebep olan diplomat meselesine değinerek iki Fransız diplomatın Tahran'daki davranışlarının "profesyonel olmadığını" belirterek bu davranışların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

"Ev sahibi ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine uyulmasının ve diplomatik ilkelere bağlı kalınmasının, dış misyonların faaliyetlerinin devamı için gerekli" olduğunu belirten Erakçi, "bu tür eylemlerin tekrarının önlenmesi için" Fransız hükümetinin gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ABD'nin mutabakat zaptı kapsamındaki "yükümlülüklerini ihlal etmesinin doğrudan bir sonucu" olduğunu belirterek, ABD'nin "anlaşmalardan cayarak ve tek taraflı yaklaşımlarını sürdürerek diplomatik süreci ve bölgesel istikrarı tehlikeye" attığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, dün yayımladığı mesajda 19 Temmuz akşamında, Tahran Büyükelçiliğindeki 2 çalışanın "diplomatik dokunulmazlıklarına aykırı şekilde" İran güvenlik güçleri tarafından "sebepsiz yere gözaltına alındığını ve saatlerce süren sorgulamalarının ardından Büyükelçiliğe geri döndüklerini" bildirmişti.

Konuya ilişkin İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştüğünü belirten Barrot, Büyükelçilik çalışanlarına yönelik "kabul edilemez" saldırının sonuçsuz kalmayacağını kendisine bildirdiğini ifade etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Paris Büyükelçiliği Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, Fransız diplomatik personelin "uğradığı saldırının aydınlatılması" ve "suçluların cezalandırılmasının" talep edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
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