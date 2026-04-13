İran Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşı ile Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Pakistan'daki sonuçsuz İran-ABD görüşmelerini değerlendirdi. Her iki bakan bölgedeki gelişmeler ve müzakerelerin durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile Barrot bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakanın, bölgedeki son gelişmeler ve İslamabad'da yapılan ancak sonuçsuz kalan İran-ABD temasları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Erakçi Fransız mevkidaşına, ülkesinin müzakerelere iyi niyetle girdiğini ve görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD'nin değişen talepleri nedeniyle anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Barrot ise savaşın son bulması için diplomatik girişimlerin önemine değindi.

Öte yandan Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile de telefonda görüşerek, Pakistan'daki müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

