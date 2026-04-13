İran Dışişleri Bakanı, Fransız mevkidaşı ile Pakistan'da gerçekleştirilen müzakereler hakkında görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Pakistan'da yapılan ancak sonuç alınamayan İran-ABD görüşmelerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ile Barrot bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakanın, bölgedeki son gelişmeler ve İslamabad'da yapılan ancak sonuçsuz kalan İran-ABD temasları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Erakçi Fransız mevkidaşına, ülkesinin müzakerelere iyi niyetle girdiğini ve görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD'nin değişen talepleri nedeniyle anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Barrot ise savaşın son bulması için diplomatik girişimlerin önemine değindi.

Öte yandan Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile de telefonda görüşerek, Pakistan'daki müzakereler hakkında görüş alışverişinde bulundu.