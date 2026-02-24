Haberler

İran ve Ermenistan savunma alanında işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile savunma alanında işbirliği konularını görüşmek üzere Tahran'da bir araya geldi.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Bakanlar, ???????iki ülke arasındaki savunma alanında işbirliğini ele aldı.

Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner için herkes aynı yorumu yapıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı