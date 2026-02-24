İran ve Ermenistan savunma alanında işbirliğini görüştü
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile savunma alanında işbirliği konularını görüşmek üzere Tahran'da bir araya geldi.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile başkent Tahran'da bir araya geldi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre Bakanlar, ???????iki ülke arasındaki savunma alanında işbirliğini ele aldı.
Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba