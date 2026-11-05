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İran ve BAE dışişleri bakanları telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü. İran Dışişleri Bakanlığına göre görüşmede bölgedeki istikrarın korunmasına yönelik diplomatik çabalar ve son gelişmeler görüşüldü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bölgesel gelişmeleri ve diplomatik girişimleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Al Nahyan telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki istikrarın korunmasına yönelik diplomatik çabalar ışığında son bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yoğun diplomasi trafiği kapsamında gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla da bölgesel gelişmeler ve diplomatik girişimleri görüşmüştü.

Kaynak: AA
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