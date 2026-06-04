İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları, bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik girişimlerdeki son gelişmeler ile ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.