İran ile ABD arasında Umman'da yapılan görüşmeler devam ediyor

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan dolaylı görüşmeler sürüyor.

İran devlet televizyonuna göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, şu ana kadar Erakçi ile Witkoff arasında iki tur halinde mesaj alışverişine aracılık etti.

İki ülke arasında Umman'ın aracılığında üst düzey dolaylı diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Maskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan görüşmelerin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

Müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer alıyor.

Erakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulunuyor.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Busaidi'nin İran heyetiyle Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlığında, ABD heyetiyle ise Özel temsilci Witkoff ve Kushner başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmelerde, diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik uygun koşulların hazırlanmasının ele alındığı, tarafların süreci başarıya ulaştırma yönündeki kararlılığının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

İran ile ABD 12 günlük savaşın ardından yeniden müzakere masasında

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.