Uaea Başkanı Grossi, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Cenevre Öncesi Teknik Görüşme Yaptı

(ANKARA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İran arasında yarın Cenevre'de yapılması planlanan müzakereler öncesinde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile "derinlemesine teknik görüşmeler" gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Grossi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yarın Cenevre'de yapılması planlanan önemli müzakerelere hazırlık kapsamında İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile kapsamlı teknik görüşmeleri tamamladım" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan fotoğrafta Grossi'nin Arakçi ve Bakan Yardımcısı Kazım Gharibabadi ile bir araya geldiği görülüyor. Görüşmenin, İran ile ABD arasında nükleer dosya kapsamında yürütülecek temaslar öncesinde teknik düzeyde hazırlık niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.