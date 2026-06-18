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İran Dışişleri Sözcüsü: İran ve ABD Liderleri Mutabakat Zaptını Dijital Olarak İmzaladı

İran Dışişleri Sözcüsü: İran ve ABD Liderleri Mutabakat Zaptını Dijital Olarak İmzaladı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptını dijital olarak imzaladıklarını açıkladı. İmza töreni önce yüz yüze planlanmış ancak sonra sanal imzaya karar verilmiş.

TAHRAN, 18 Haziran (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptını dijital olarak imzaladıklarını açıkladı.

Bekayi perşembe günü erken saatlerde devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği röportajda, imza töreninin cuma günü İsviçre'de yüz yüze düzenlenmesinin planlandığını, ancak daha sonra konunun daha ayrıntılı olarak incelenmesinin ardından mutabakat zaptının iki lider tarafından sanal olarak imzalanmasının daha iyi bir seçenek olduğuna karar verildiğini söyledi.

Mutabakat zaptının iki ülkenin en üst düzey yetkilileri tarafından dijital olarak imzalandığına dikkat çeken Bekayi, bu durumda "anlaşmayı ihlal etmenin bedelinin" daha yüksek olacağını belirtti.

Sözcü, bir tören düzenlemenin "pek uygun olmadığını" da ifade etti.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin ikinci aşamasının cuma günü İsviçre'de başlamasının planlandığını doğrulayan Bekayi, "Önümüzdeki saatlerde tarafların arabulucular aracılığıyla ne tür bir sonuca varacaklarını bekleyip görmemiz gerekecek" dedi.

Sözcü, İran için Lübnan'daki ateşkesin, İran'daki ateşkes kadar önemli olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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