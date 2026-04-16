İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin mesajını iletmek üzere Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin mesajını iletmek üzere Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'i kabul etti. Görüşmelerin içeriği henüz açıklanmadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'i kabul etti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pezeşkiyan ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir başkent Tahran'da görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Genelkurmay Başkanı Munir başkanlığındaki Pakistanlı heyet, dün Tahran-Washington arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili istişarelerde bulunmak ve ABD'nin mesajını İran'a iletmek için Tahran'ı ziyaret etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılanan Münir başkanlığındaki Pakistan heyeti, bugün İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşmüştü.

Kalibaf, Munir ile görüşmesinde, İran ve tüm bölge için kapsamlı bir barış aradıklarını belirterek, "Umarım savaşı başlatan ve şimdi de onu durdurmak için çok çabalayanlar, geçmişteki güvensiz davranışlarına gerçekten son verirler." demişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, üst düzey İranlı bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Tahran'ın, Munir başkanlığındaki heyet ile görüştükten sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Maraş saldırganı, sessiz sedasız toprağa verilmiş

Saldırgan, sessiz sedasız defnedildi! Cenazesini o isim teslim almış
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Eski Esenlik Genel Müdürü Veysel Tay, okul saldırısı paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

Saldırıyla ilgili skandal sözler! Eski belediye yöneticisine gözaltı
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...

Soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez

"Deprem olsa, İstanbul'daki o AVM'ye ceset torbası yetişmez"