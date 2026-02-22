Haberler

İran ile ABD nükleer görüşmeleri 26 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek

Güncelleme:
İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında süren nükleer müzakerelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak. Taraflar, uranyum zenginleştirme oranı üzerine müzakere ediyor.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD- İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
500

