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İran ve ABD Arasındaki Müzakerelerde İlerleme Sağlandı

İran ve ABD Arasındaki Müzakerelerde İlerleme Sağlandı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da gerçekleştirilen ABD ile dördüncü tur görüşmelerde iki tarafın ihtilaf edilen konularda ilerleme kaydettiğini açıkladı. Erakçi, önceki müzakere turlarına göre daha ciddi bir süreç yaşandığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'da ABD ile yapılan dördüncü tur görüşmelerde iki tarafın ihtilaf edilen konularda ilerleme sağladığını değerlendirdiklerini söyledi.

Umman'da ABD ile yapılan müzakerelerden sonra İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, dördüncü tur görüşmelerin daha ciddi ve zorlu olduğunu belirtti.

Genel konulardan detaylara inildiğini aktaran Erakçi, "İhtilaf edilen konularda pozisyonların yakınlaştığı söylenebilir ve bu tur görüşmelerde ilerleme sağlandığı değerlendirilebilir." dedi.

Amerikalı yetkililerin müzakerelere dair basına yaptığı "çelişkili" açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini dile getiren ve bunu Amerikan tarafına da ilettiklerini aktaran Erakçi, "Çelişkili medya algıları kabul edilemez ve bu davranışın tekrarlanması halinde İran tarafı tepki göstermek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurmasına dair ABD'den gelen açıklamalara değinen Erakçi, müzakerelerde bu konuların gündeme gelmediğine işaret etti.

İran ve ABD'nin bir sonraki tur görüşmeler konusunda mutabık kaldığını belirten Erakçi, "Tarih ve yer Umman tarafından belirlenecek. Bir sonraki tur muhtemelen yaklaşık bir hafta içinde yapılacak. Pozisyonlarımız ABD tarafına karşı net. Önümüzdeki süreçte daha fazla ilerleme olmasını umuyorum." diye konuştu.

İranlı Bakan, yaptırımların kaldırılması ve uranyum zenginleştirme konusuyla ilgili olarak ne gibi görüşmeler yapıldığına ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Bu iki konu müzakerelerin ana konularıdır. Bizim görüşümüze göre uranyumun zenginleştirilmesi devam etmesi gereken bir konudur ve bu konuda taviz verilmesine yer yoktur. Örneğin, geçen seferkine (2015'teki anlaşma) benzer şekilde, güven oluşturmak için, boyutlarına, büyüklüğüne, düzeyine ve miktarına belirli bir süre için sınırlamalar getirebiliriz ancak zenginleştirme ilkesi hiçbir şekilde müzakereye açık değildir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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