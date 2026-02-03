Haberler

İran: ABD ile görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılacak olan görüşmelerin yerinin henüz kesin olarak belirlenmediğini açıkladı. Türkiye, Umman ve diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile cuma günü yapılacak görüşmelerin yeri konusunda henüz kesin karar alınmadığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, "Görüşmelerin önümüzdeki birkaç gün içinde yapılması planlanıyor ve görüşmelerin yeri konusunda istişareler devam ediyor. Görüşmelerin yeri kesinleştiğinde duyurulacaktır." dedi.

Bekayi, "Temelde görüşmelerin yeri ve zamanı karmaşık bir konu değildir ve medya oyununa konu olmamalıdır. Hem Türkiye, hem Umman, hem de bölgedeki diğer bazı ülkeler görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler ve bu bizim için çok değerlidir." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Al Ittihad'dan geri adım! Kante Fenerbahçe'ye geliyor

Transfer bu kez bitti! Kante Fenerbahçe'ye geliyor
Maltepe'de arkadaşına akran zorbalığı yapan 5 çocuk ve 1 şüpheli tutuklandı

Skandal görüntülerle ilgili çok sayıda tutuklama
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu

Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Taraftar tepkisi sonrası Galatasaray'da bitti denilen transfer iptal

Taraftar tepkisi sonrası bitti denilen transfer iptal oldu