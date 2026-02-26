Haberler

İran ve ABD Arasında Cenevre'deki Üçüncü Tur Müzakereleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet medyası, Cenevre'de Umman arabuluculuğunda İran ve ABD arasında dolaylı müzakerelerin başladığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, görüşmelerin detayları hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - İran devlet medyası Cenevre'de ABD ve İran arasında yapılması planlanan dolaylı görüşmelerin sabah saatlerinden itibaren Umman arabuluculuğunda başladığını belirtti.

İran devlet medyasına konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, "Bir bakıma, İran ile ABD arasındaki üçüncü tur dolaylı müzakereler, dün gece İran ve Umman dışişleri bakanları arasında yapılan görüşmeyle başlamış oldu. Bu görüşmede, ülkemizin görüş ve değerlendirmeleri ayrıntılı şekilde Ummanlı tarafa iletildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Ummanlı taraf ile Amerikalı taraf arasında görüşmeler ve müzakereler başlamıştır. Biz de yaklaşık yarım saat ila 45 dakika içinde müzakerelerin yapıldığı mekanda hazır olacağız. Sayın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael) Grossi de, ikinci tur müzakerelerde olduğu gibi, üçüncü tur müzakerelere katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum

Bakan Gürlek hızlı başladı! Kanayan yaramız için harekete geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Bakan canlı yayında söyledi: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz

Maç sonu gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Gürlek canlı yayında açıkladı: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor

Bakan canlı yayında söyledi: Telefonuma sürekli mesajlar geliyor
İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol
'8 savaşı bitirdim' diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü

"8 savaşı bitirdim" diyen Trump, salondan gelen yanıtla deliye döndü