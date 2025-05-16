İran, Uranyum Zenginleştirme Konusunda Kırmızı Çizgi İlan Etti

İran, Uranyum Zenginleştirme Konusunda Kırmızı Çizgi İlan Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirme işlemlerinin durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini belirtti ve bu konunun İran için kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme işlemlerinin durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini ve konunun İran için "kırmızı çizgi" olduğunu söyledi.

İstanbul'da nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde yapılan toplantıya katılan Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Zenginleştirme hakkı bizim kesin kırmızı çizgimizdir. Zenginleştirmenin durdurulması da kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ülkesinin "büyük bedeller ödeyerek elde edilen başarılardan asla taviz vermeyeceğini ve bunu müzakere ettikleri ülkelerin de iyi bildiğini" belirtti.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti. Taraflar dördüncü tur müzakereleri Umman'da yapmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.