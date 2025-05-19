İran: Uranyum Zenginleştirme Konusunda Geri Adım Atmayacağız

İran: Uranyum Zenginleştirme Konusunda Geri Adım Atmayacağız
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İran Dışişleri Bakan Yarımcısı Mecid Taht Revançi, ABD'nin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması talebine karşı çıkarken, müzakerelerin tıkanması durumunda sorumluluğun Amerikalılara ait olacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yarımcısı Mecid Taht Revançi, ABD'nin, müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması talebinde ısrarcı olması halinde sürecin çıkmaza gireceğini söyledi.

İran yargısına bağlı yayın yapan Mizan Haber Ajansına konuşan Revançi, ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen durdurması gerektiğine dair açıklamasına ilişkin, "Amerikalıların tutumu İran'ın zenginleştirilmesinin sıfır olması ise müzakereler hiçbir yere varamaz." dedi.

Revançi, "Zenginleştirme konusundaki tutumumuz açık ve bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarı resmi İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) açıklama yapan Revançi, İngiltere basınında yer verilen ve İran'ın 3 yıl süreyle uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağına ilişkin iddiayı, "Böyle bir şey gündeme gelmedi." diyerek yalanladı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dünkü açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

Son olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, dün ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İngiliz The Guardian gazetesi de 15 Mayıs'taki haberinde bazı arabulucu aktörlerin nükleer anlaşma sağlanması için İran'a uranyum zenginleştirme seviyesini 3 yıl süreyle durdurmasını önerdiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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