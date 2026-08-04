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İran ve Umman Hürmüz'de Geçici Rota Üzerinde Anlaştı

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TAHRAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 3 Ağustos 2026.

TAHRAN, 4 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 3 Ağustos 2026.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran ile Umman arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla "geçici" bir rota üzerinde anlaşmaya odaklandığını söyledi.

Bekayi ayrıca, kısa süre önce İran'a ait bir gemiye düzenlenen saldırı nedeniyle Ukrayna'nın hesap vermesini sağlamak için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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